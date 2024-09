Enrico Letta a Messina: “Il riscatto sociale partirà dall’Europa” VIDEO

L'ex presidente del Consiglio dei ministri ha presentato all'Università il suo report, su incarico della Commissione europea

Intervista video di Marco Olivieri

MESSINA – Un’altra Europa è possibile con protagoniste le imprese sociali e nel segno di un riscatto sociale a favore delle aree più svantaggiate. Enrico Letta protagonista di un incontro a Messina e ricorda che proprio in questa città si sono gettate le basi per la nascita dell’Europa unita. Si è svolta nell’Aula Cannizzaro dell’Università la presentazione del rapporto “Europa: molto più che un mercato“, redatto dall’ex presidente del Consiglio dei ministri. L’ex segretario del Pd è stato incaricato dalla Commissione europea della realizzazione del documento sul futuro del mercato interno e sulle politiche pubbliche necessarie per garantire un futuro sostenibile e di prosperità ai cittadini dell’Unione.

Il documento per un’Europa nel segno dell’innovazione

Letta mancava in città dal maggio 2022, quando, da segretario Dem, sosteneva Franco De Domenico come candidato sindaco. Ora ha un altro ruolo. E, all’incontro, moderato da Giacomo D’Arrigo, hanno preso parte i docenti universitari Giuseppe Giordano, prorettore vicario, Mario Calogero, direttore del Dipartimento Scipog, Anna Pitrone, responsabile scientifico Cde (Centro di documentazione europea) Unime, e Michele Messina, ordinario di Diritto dell’Unione europea di UniMe.

L’evento si inserisce in un ciclo di meeting con istituzioni, università e centri di ricerca in tutta Europa per presentare il Report e fornire alla Commissione e al Parlamento europeo, appena insediati, degli spunti per un programma di legislatura.

Il documento presentato, che incrocia lo sviluppo del Next Generation EU dopo il 2026 e le proposte del Rapporto Draghi, propone – tra le altre cose – di rafforzare politiche e risorse per la ricerca, innovazione e istruzione dentro il contesto dell’Unione.