Esserci Festival a Messina, “il volontariato fa la differenza” VIDEO

Presentata oggi a Palazzo Zanca la seconda edizione di "EsserCi Festival"

MESSINA – EsserCi Festival è giunto alla sua seconda edizione. L’evento è stato presentato oggi, nella sala Falcone Borsellino di Palazzo Zanca. Quest’anno intitolata “Costruiamo il futuro”, si svolgerà a Palazzo Zanca e a Santa Maria Alemanna nei giorni 5 e 6 dicembre.

Letizia Bucalo, fundraiser e comunicatrice, ideatrice di EsserCi Festival spiega le novità di questa edizione: “A partire dal premio EsserCi che vedrà premiate sette associazioni del territorio Messinese, votate dalla comunità. Questo sarà l’evento di chiusura il 6 dicembre a Santa Maria Alemanna. Una delle novità di quest’anno sono questi eventi serali, che si terranno il 5 e il 6 dicembre. Tutti gli eventi, tutti i momenti di questo festival saranno gratuiti e accessibili”.

L’importanza del volontariato

Prosegue l’ideatrice. “Quello che vogliamo ricordare con EsserCi Festival è che non può costruirsi il futuro senza coinvolgere chi dedica tempo volontario, ogni giorno, a tantissime necessità del territorio. Il Cesv (Centro Servizi per il Volontariato), insieme a tutte le associazioni che hanno deciso di aderire a questo progetto, raccontano che è importante ricordare che esserci per l’altro fa la differenza”.

Alla conferenza hanno partecipato Ennio Marino e Rosario Ceraolo, rispettivamente vicepresidente vicario e direttore del CESV e Letizia Bucalo, insieme all’assessora alle Politiche sociali e al Volontariato Alessandra Calafiore. L’evento è patrocinato dal comune di Messina.