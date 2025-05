Pulizia spiagge, si parte da Torre Faro e Santa Margherita (candidate alla Bandiera Blu) VIDEO

Pulito anche il lungomare del Ringo per la festa del Primo maggio. A giugno arriveranno docce, passerelle e mini isole ecologiche

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – L’estate sta arrivando e il Comune di Messina si è già messo in moto per pulire tutte le spiagge di Messina. Gli interventi di pulizia straordinaria di Messina Servizi sono partiti da Torre Faro e Santa Margherita, i due tratti di costa candidati ad ottenere la prima Bandiera Blu di Messina. La cerimonia si terrà a Roma il prossimo 13 maggio e il sindaco Basile si dice fiducioso.

In arrivo docce, passerelle, bagnini e cestini

Anche il lungomare del Ringo è stato pulito dagli operatori di Messina Servizi in occasione della festa per il Primo maggio. Le spiaggia sono ancora prive di servizi ma nel prossimo mese verranno tutte attrezzate. E da giugno, da nord a sud, su tutto il litorale saranno distribuite e posizionate docce pubbliche, passerelle accessibili, torrette per l’assistenza ai bagnanti e mini isole ecologiche per la differenziata.