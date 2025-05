Primo maggio al Ringo: la spiaggia ritrovata piace ai messinesi VIDEO

Primi bagni, sport e attività per bambini: i cittadini stanno vivendo il giorno di festa in riva al mare a Messina

Servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – La spiaggia ritrovata piace ai messinesi. Ecco cosa pensano i cittadini che stamattina hanno deciso di trascorrere la giornata di festa in riva al mare. Un Primo maggio diverso dal solito, in una spiaggia del centro città che da due anni è tornata fruibile. C’è chi ne approfitta per fare il primo bagno, per giocare a beach volley o al calciobalilla. C’è chi ha organizzato un pic nic e ha portato i bambini a giocare sotto il sole di maggio. C’è chi aspetta la musica dal vivo e il dj set che avranno inizio alle 16.

La soddisfazione del sindaco Federico Basile e dell’associazione Centro Storico, rappresentata da Anthony Greco. Il dj Maurizio Presente invita tutti i messinesi a un evento nuovo, gratuito e nella nuova spiaggia apprezzata da molti messinesi.

Tra le attività previste nella giornata di oggi: la Lega Navale Italiana – Sezione di Messina, con il coordinamento di Alessandro Billè, promuoverà la vela, illustrando i principi base della disciplina e offrendo prove pratiche a bordo della Malupa Serendipity, imbarcazione di proprietà della Messina Social City, accessibile anche a persone con disabilità; la Ssd Windsurf Club Messina, con gli istruttori guidati da Tommaso Landi, proporrà dimostrazioni e avvicinamento al windsurf; mentre le associazioni New Studio Fitness e Aikitai Italia, coordinate dai maestri Mario e Andrea Patania e dal maestro Venturella, allestiranno un tatami per presentazioni di tecniche di difesa personale, judo e karatè. A queste si aggiungono le attività già annunciate e in programma: animazione per bambini a cura di Messina Social City; beach volley organizzato dalla Società Sportiva Team Volley; e DJ set & musica dal vivo con Maurizio Presente e i Miscela Due.

