Sport e musica in riva al mare: inizia la festa del Primo maggio al Ringo FOTO

Tanti bambini e famiglie stanno trascorrendo una giornata di festa nella spiaggia ritrovata a Messina

MESSINA .- È qui la festa. È iniziata la festa del Primo maggio nella spiaggia del Ringo a Messina. Tanti bambini e famiglie stanno trascorrendo una giornata nella spiaggia ritrovata. Il programma continua fino alle 21. L’iniziativa è organizzata dall’associazione Centro Storico in compartecipazione con l’amministrazione comunale di Messina.

L’obiettivo è offrire alla cittadinanza un’opportunità di socializzazione e condivisione in occasione della Festa dei lavoratori, valorizzando al contempo il litorale ritrovato di viale della Libertà, reso nuovamente fruibile grazie all’impegno dell’Amministrazione comunale nella riqualificazione e valorizzazione degli spazi urbani e dei siti cittadini.

Grande il coinvolgimento di molte realtà associative e sportive del territorio.

Tra le attività previste: la Lega Navale Italiana – Sezione di Messina, con il coordinamento di Alessandro Billè, promuoverà la vela, illustrando i principi base della disciplina e offrendo prove pratiche a bordo della Malupa Serendipity, imbarcazione di proprietà della Messina Social City, accessibile anche a persone con disabilità; la Ssd Windsurf Club Messina, con gli istruttori guidati da Tommaso Landi, proporrà dimostrazioni e avvicinamento al windsurf; mentre le associazioni New Studio Fitness e Aikitai Italia, coordinate dai maestri Mario e Andrea Patania e dal maestro Venturella, allestiranno un tatami per presentazioni di tecniche di difesa personale, judo e karatè. A queste si aggiungono le attività già annunciate e in programma: animazione per bambini a cura di Messina Social City; beach volley organizzato dalla Società Sportiva Team Volley; e DJ set & musica dal vivo con Maurizio Presente e i Miscela Due.

Una giornata all’insegna dello sport, dell’aggregazione e della valorizzazione degli spazi urbani ritrovati, per celebrare insieme la Festa dei lavoratori.