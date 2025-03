Èureka!: arredamento di design per uffici, case e outdoor

Redazionale. Le proposte di arredamento di Èureka! si allargano a nuovi contesti: dalla casa al giardino, dai bar ai ristoranti all'outdoor

REDAZIONALE – Èureka! da cinquant’anni propone a Messina soluzioni di arredamento ufficio di elevato standard qualitativo per privati e amministrazioni pubbliche. Con Èureka! Design il progetto aziendale si è allargato, grazie all’intuizione e alla passione di Bernard Buggè, protagonista di un passaggio generazionale in azienda che, nella sua efficacia, non è così frequente a Messina. Attingendo alle più ampie selezioni del grande Design Italiano e Internazionale, Èureka! si è dedicata a nuovi settori: dalla casa al giardino, dai bar ai ristoranti, offrendo tutto ciò che serve per assicurare estetica e funzionalità a questi contesti, arredi, complementi, illuminazione, fino al progetto chiavi in mano, comprese tende da sole, pergotende/bioclimatiche e l’outdoor in generale. Con riferimento a quet’ultimo ambito di attività, Èureka! ha recentemente realizzato diversi dehors esterni per locali pubblici di prestigio in città e continua a lavorare su questo fronte con particolare intensità.