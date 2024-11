Europa ovest, mezzo parcheggio sarà pronto a dicembre VIDEO

I lavori procedono a rilento, dovevano concludersi a settembre

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – A settembre doveva essere consegnata alla città la prima metà del parcheggio Europa ovest. Così non è stato e i lavori sono ancora in corso. Gli ultimi interventi però procedono a rilento e infatti l’apertura è slittata a dicembre. Si deve ancora completare la parte edile e poi spostare la pubblica illuminazione. Per l’altra metà del parcheggio, invece, si dovrà attendere il nuovo cronoprogramma. Ecco il cantiere questa mattina.