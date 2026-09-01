Fipav Cup Men Elite, Cuba vince l’ultima. Zurro: “Messina ha risposto positivamente” VIDEO

Si chiude la quattro giorni di pallavolo internazionale a Messina, quasi una settimana in riva allo Stretto. Soddisfazione dal comitato organizzatore

MESSINA – Un ultima serata in un PalaRescifina rimesso a nuovo e che nelle serate precedenti ha ospitato 3800 e poi 4100 spettatori. La Fipav Cup Men Elite si chiude con la sfida tra Brasile e Cuba, il derby sudamericano che ha visto inizialmente i verde oro portarsi in vantaggio di un set ha visto i caraibici ribaltare la situazione chiudendo in quattro set. In una ipotetica classifica finale, che tiene conto delle partite vinte e perse al tiebreak come da regolamento di campionato, Cuba chiude questo triangolare al primo posto con 7 punti, l’Italia a 6, Brasile 3 e la Germania fanalino di coda a 1 avendo perso tutte e tre le partite ma avendo vinto il set del record a Reggio Calabria.

Messina ha risposto alla grande quando c’era la Nazionale in campo, risposta più timida del pubblico messinese con le altre nazionali in campo. Ma il PalaRescifina rimesso a nuovo non solo per i concerti ma anche per lo sport. Una passerella di autorità sportive e non solo in questi quattro giorni peloritani, dal presidente federale i vertici regionali del Coni e della Fipav. Tanto divertimento sugli spalti e sorrisi sul taraflex dopo le partite con i bambini e non solo a rincorrere i campioni per farsi una foto.

Soddisfatto il presidente Zurro

“Veramente quattro giorni fantastici – commenta Alessandro Zurro, presidente Fipav Messina – la città ha risposto positivamente, sold out per Italia Cuba e Italia Brasile. Veramente tanto spettacolo, lo staff Fipav Messina all’altezza, l’amministrazione ci ha permesso di poter giocare in un palazzetto con un nuovo look e la federazione ci ha affidato una manifestazione di questo calibro”.

Tanti gli appuntamenti della Nazionale a Messina in questo anno e per il futuro?

“È stato un percorso di tante attività, la Juniores maschile, il sitting volley, poi anche Velasco e chiudiamo quest’estate con l’Italia. Ringrazio anche il presidente federale Manfredi che è stato qui per queste giornate. Abbiamo parlato abbondantemente, così come mi aveva promesso l’Italia quando avremmo avuto il palazzetto, promessa mantenuta, abbiamo parlato anche di nuovi progetti ma non posso ancora svelare nulla”.

Risultati Fipav Cup Men Elite

Italia – Germania 3-2 (64-66 25-22 23-25 25-22 15-12)

Cuba – Germania 3-2 (25-23 25-23 20-25 21-25 21-19)

Italia – Cuba 2-3 (22-25 25-21 25-16 19-25 13-15)

Brasile – Germania 3-0 (25-21 25-20 25-16)

Italia – Brasile 3-1 (21-25 25-20 25-18 25-20)

Brasile – Cuba 1-2 (25-19 21-25 23-25 18-25)

Squadra – punti – differenza set

Cuba 7 (+4)

Italia 6 (+2)

Brasile 3 (-1)

Germania 1 (-5)