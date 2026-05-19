 Flashmob a Palazzo Zanca: l'appello di Libera ai candidati VIDEO

Flashmob a Palazzo Zanca: l’appello di Libera ai candidati VIDEO

Silvia De Domenico

Flashmob a Palazzo Zanca: l’appello di Libera ai candidati VIDEO

martedì 19 Maggio 2026 - 13:50

"In questa campagna elettorale si è parlato poco di antimafia. Dal 2017 c'è un regolamento mai attuato"

MESSINA – Flashmob di Libera contro le mafie. La manifestazione che doveva svolgersi in piazza Unione Europea si è spostata all’interno di Palazzo Zanca causa pioggia. Erano presenti i candidati a sindaco Antonella Russo e Federico Basile, il segretario della Cgil Messina, Pietro Patti e alcuni candidati al Consiglio comunale. L’appello dell’associazione era rivolto a tutti i candidati, non soltanto alla poltrona di sindaco di Messina.

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“Chiediamo a chi vincerà le elezioni di attuare il regolamento”

“Abbiamo sentito parlare molto poco di criminalità organizzata in questa campagna elettorale, mentre le inchieste, le cronache e chi abita e vive i territori raccontano un’altra storia. 9 anni fa siamo riusciti con molta fatica a fare approvare un regolamento che contiene numerose politiche antimafia. Eppure dal 2017 il regolamento giace in un cassetto e non è mai stato attuato. Chiediamo a chi vincerà, a chi amministrerà di portarlo avanti”, dichiara la referente di Libera Messina, Tiziana Tracuzzi.

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Ecco il suo intervento integrale.

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