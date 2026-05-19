Tangenziale di Messina. Maxi scontro allo svincolo di San Filippo: feriti lievi ma traffico in tilt

Caos viabilità dopo una maxi carambola a catena

Maxi tamponamento a catena oggi in tangenziale di Messina, poco prima di mezzogiorno, vicino allo svincolo autostradale di San Filippo. Per cause che la sezione infortunistica stradale sta ancora vagliando, una carambola improvvisa ha finito per intrappolare una decina di auto, scontratesi l’una dopo l’altra in rapida successione.

Alcune persone sono rimaste ferite, per fortuna non in modo grave. Polizia Municipale sul posto per i primi rilievi planimetrici e isolare la carreggiata.

Pesanti le ripercussioni sulla rete viaria della zona sud. Lunghe code e svincolo temporaneamente chiuso per permettere l’arrivo dei carri attrezzi e ripulire l’asfalto dai detriti e dai liquidi persi dai motori.