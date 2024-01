Foresta Me, a Gazzi viali alberati e parcheggi. Anche l’area Zir diventerà più verde VIDEO

Palme e percorso pedonale poco dopo l'uscita autostradale. Posti auto e vialetti nelle vie interne dei villaggi

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Comincia a prendere forma il viale alberato a Gazzi. Nell’ambito dell’ampio progetto Foresta Me (vedi qui il progetto) sono state posizionate delle palme sul viale principale, con al centro un camminamento in cemento drenante di colore giallo. E’ uno dei primi cantieri ad essersi concluso, a pochi metri dall’uscita autostradale Gazzi. Altri lavori sono ancora in corso nelle vie interne dei villaggi limitrofi. In via Giovanni Di Giovanni, a villaggio Aldisio, si sta ancora lavorando alla realizzazione di un parcheggio. Qui fra i posti auto, a spina, verranno piantati alberi e al centro sorgerà un vialetto arredato con panchine.

Altri cantieri sono ancora in attività nella zona dell’istituto “Minutoli”. Qui verranno completati parcheggi, viali alberati e piazzette. Anche la zona Zir sarà più verde: sono state transennate le aree in cui saranno piantati alberi. La ditta che sta eseguendo i lavori è la Edilab di Catania. Vedi qui la gallery fotografica 👇🏻