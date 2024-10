ForestaMe sul viale Gazzi: dopo gli alberi arrivano nuovi cestini e panchine VIDEO

Una nuova piazzetta davanti al Minutoli, ma gli arredi vengono trattati come cassonetti

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Proseguono i lavori del progetto ForestaMe. Sul viale Gazzi dopo i nuovi alberelli è arrivato anche l’arredo urbano. Sedute in cemento, di diverse forme, e cestini per la raccolta differenziata. Peccato che questi vengano trattati come cassonetti. Al loro interno e intorno si vedono troppi sacchetti pieni di rifiuti non differenziati. Segni di inciviltà anche sul viale principale, dove il nuovo sentiero di colore giallo è tappezzato dalle deiezioni canine non raccolte.

La nuova piazzetta davanti al Minutoli

A Largo Talete, davanti all’I.I.S. “Minutoli” è sorta una piccola piazzetta. Anche qui oltre agli alberi sono state posizionate nuove sedute e contenitori per i rifiuti.

E il vialetto alberato in via Giovanni Di Giovanni

Anche sul lato opposto del viale Gazzi, a nord di Villaggio Aldisio, proseguono i lavori per il completamento del vialetto alberato in via Giovanni Di Giovanni. Vedi qui la galleria fotografica 👇🏻