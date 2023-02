Frana di Letojanni, "obiettivo fine estate per completare i lavori" VIDEO - Tempostretto

Lo hanno sottolineato a Messina il presidente del Cas Filippo Nasca e il commissario regionale Maurizio Croce

di Marco Olivieri, riprese e montaggio di Silvia De Domenico

MESSINA – Frana di Letojanni: una delle emergenze al centro della Commissione Ambiente e Territorio dell’Assemblea Regionale in trasferta a Messina. Oggi 24 febbraio, nella sede del Consorzio Autostrade Siciliane, è stato ascoltato in audizione il presidente del Cas Filippo Nasca, che prima ha incontrato la stampa: “La frana? Ne parliamo dal 2015. I lavori sono gestiti da ufficio del dissesto idrogeologico e dal Dipartimento della protezione civile. Sono ripartiti il 2 febbraio e dovrebbero finire entro l’estate. Stiamo marcando stretti i colleghi dei due uffici. Purtroppo non siamo noi i protagonisti di questo intervento. Si tratta di un simbolo di un degrado e di una crisi, oltre all’impatto sul traffico, che dobbiamo superare”.

Gli interventi riguardano il ripristino del tratto dell’autostrada Messina-Catania sommerso, nella notte tra il 4 e il 5 ottobre del 2015 (più di sette anni fa), da circa 50mila metri cubi di terra, roccia e arbusti crollati da un collina che risiede nel Comune di Letojanni. A sua volta, sempre al Cas di Messina, così sul tema si è pronunciato Maurizio Croce, commissario di governo dell’Ufficio contro il dissesto idrogeologico: “Ci sarà un’unica galleria, quella già realizzata, e speriamo che sia esaudita la richiesta dell’assesorato regionale di completare tutto entro la fine dell’estate. Doppia corsia e consolidamento a valle di un tratto d’autostrada caratterizzerano l’opera, una volta pronta”.

