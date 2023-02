Francesco "B-Boy": "Trasmetto ai bambini la mia passione per l'hip hop” VIDEO - Tempostretto

Una passione che condivide, facendo lezioni gratuite all’istituto Sant’Antonio di Messina

Un figlio genuino di Messina, Francesco Boncordo, conosciuto da tutti con il nome di B-Boy, una grande passione per la break dance, nata per caso da bambino ascoltando Michael Jackson fra le mura di casa. Una dote naturale coltivata nel tempo, che l’ha portato ad esibirsi a Roma e poi perfezionarsi a New York.

Una passione che Francesco condivide con alcuni bambini, facendo lezioni gratuite all’istituto Sant’Antonio, attività che ha ripreso proprio in questi giorni: “Dopo gli anni di stop dovuti dalla pandemia, sono felice di essere tornato a fra i bambini della scuola” ci racconta Francesco, fra un ballo e una risata. E aggiunge: “Mi capita di rincontrare, a distanza di anni, alcuni bambini ai quali ho fatto lezioni. Si ricordano di me e di quei pomeriggi sempre con piacere. Insegno loro a credere nello sport. Regalare qualche ora senza pensieri, vedere i loro sorrisi, è la cosa più bella che io possa ricevere in cambio”.

