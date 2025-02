Frane e allagamenti a Ponte Schiavo. Ecco perché il nuovo parco è ricoperto di fango VIDEO

L’assessore Caminiti spiega gli interventi in programma. "Oggi un incontro con Città metropolitana, Anas e Rfi"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Gli abitanti di Ponte Schiavo hanno manifestato tutte le loro preoccupazioni e paure dopo l’episodio alluvionale del 2 febbraio. Proprio oggi l’assessore alla Difesa del suolo, Francesco Caminiti, ha convocato un tavolo tecnico con Città metropolitana, Anas e Rfi per programmare gli interventi da fare sulla montagna e la strada provinciale di Pezzolo. “Sono stati fatti diversi sopralluoghi nella parte alta del vallone proprio per vedere come poter canalizzare le acque in un modo migliore rispetto al percorso che fanno oggi”, spiega Caminiti.

Quando piove il nuovo parco giochi diventa una piscina di fango

C’è poi da risolvere il problema degli allagamenti nel nuovo parco giochi che si affaccia sulla Strada statale. Questa villetta, nuova ma mai inaugurata a causa della pavimentazione non idonea, quando piove diventa una piscina di fango. “L’acqua che fluisce nel parco, arriva sempre dalla strada provinciale di Pezzolo ma da un altro vallone. Dobbiamo concordare e realizzare interventi affinché questa enorme quantità d’acqua, che negli anni precedenti non si riversava lì, venga canalizzata nei torrenti laterali”.

Poi sarà il Comune di Messina a pavimentare lo spazio con un tappetino idoneo e solo dopo questi interventi la villa potrà finalmente aprire al pubblico.