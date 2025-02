Ponte Schiavo, strade come fiumi e case che si allagano. “La montagna franata fa paura” VIDEO

Quando piove dal costone che sovrasta il paese viene giù una cascata di fango e detriti

MESSINA – Strade come fiumi e case che si allagano. Ogni volta che piove a Ponte Schiavo torna la paura. I residenti del villaggio della zona sud di Messina hanno vissuto degli eventi alluvionali nel 1996, poi nel 2007 e in quel tragico 2009. Anni che gli abitanti ricordano bene per i momenti di panico vissuti e per i danni che hanno avuto alle case, ai garage e alle cantine.

Montagna franata e cascata di fango

L’ultimo evento del 2 febbraio ha fatto riaffiorare quella paura. Soprattutto perché di recente una parte della montagna che sovrasta il paese è franata e da quel costone ogni volta che piove viene giù una cascata di fango e detriti. La furia dell’acqua trascina a valle di tutto. Non solo terra e pietre, ma anche la spazzatura che qualche incivile getta giù dalla statale che porta a Pezzolo. Sulla nazionale di Ponte Schiavo, infatti, dopo le ultime piogge sono stati trovati fra i cumuli di fango anche dei copertoni.

“La mia casa in mezzo a due fiumi”

Il fiume di fango arrivava da un lato e dall’altro del paese e alcune case si sono ritrovate nel mezzo. A raccontare cosa hanno vissuto sono i residenti Antonina Silipigni, Lucia Cristina Lania e Filippo Giliotta. Con loro abbiamo fatto un giro per le vie di un paese ancora infangato e impaurito.