Fridays for future a Messina: centinaia di studenti in piazza per l'ambiente VIDEO - Tempostretto

Fridays for future a Messina: centinaia di studenti in piazza per l’ambiente VIDEO

I più giovani in corteo per "un mondo migliore". Una scuola di Milazzo ha parlato di inceneritori e inquinamento Servizio di Giuseppe Fontana e Silvia De Domenico MESSINA – Tornano gli appuntamenti con le manifestazioni studentesche del venerdì. I “Fridays for Future” di Greta Thunberg hanno chiamato a raccolta anche questa volta migliaia di studenti in tutta Italia. L’appuntamento della manifestazione odierna arriva proprio a due giorni dalle elezioni nazionali, ed è proprio al governo che anche i giovani del comitato messinese si rivolgono. Martina Celesti: “Vogliamo che il governo ci ascolti” “Viviamo in un momento storico d’emergenza“, spiega la referente cittadina Martina Celesti. “Vogliamo che i nostri rappresentanti ascoltino la voce di chi rimarrà su questo pianeta e dovrà confrontarsi con delle conseguenze senza ritorno“. Soddisfatti gli organizzatori e i rappresentanti d’istituto presenti per la grande partecipazione delle scuole messinesi. Il corteo è partito alle 9.30 da piazza Antonello e dopo una sosta a piazza Unione Europea ha proseguito verso la passeggiata a mare dove i ragazzi si sono alternati per gli interventi dedicati all’emergenza climatica. Ospiti della manifestazione anche una rappresentanza di studenti di una scuola di Milazzo che hanno parlato ai compagni dell’inquinamento legato agli inceneritori. Ecco le loro voci Tag: