Galati, danni da maltempo per 4 milioni e mezzo di euro - Tempostretto

di Giuseppe Fontana, riprese e montaggio Silvia De Domenico



MESSINA – “Danni per 4 milioni e mezzo di euro”. L’assessore comunale alla Difesa del suolo, Francesco Caminiti, ha spiegato quali sono stati i passi dell’amministrazione e quali quelli dei prossimi giorni, dopo la violenta mareggiata che ha fatto non pochi danni sul litorale ionico della zona sud di Messina, tra Santa Margherita e Galati.

“A seguito delle mareggiate abbiamo chiesto lo stato d’emergenza e lo stato di calamità – spiega Caminiti -. Poi abbiamo chiesto anche al Prefetto di poter convocare un tavolo con tutti gli enti interessati per avere una regia unica sugli interventi da fare. Abbiamo fatto anche la conta dei danni e abbiamo inviato alla Protezione Civile regionale gli importi stimati dai tecnici: ammontano più o meno a 4 milioni e mezzo. Tra questi un milione sono quelli ai privati, gli altri alle infrastrutture realizzate”.

I prossimi passi

“Nel sopralluogo di domenica – prosegue l’assessore – abbiamo visto i luoghi e avuto contezza dei danni. Entro la prossima settimana o questo mese dovrebbero andare a gara i pennelli di Santa Margherita. Ma al contempo nei giorni scorsi, nella nuova programmazione, erano stati inseriti i fondi per la barriera radente di Mili Moleti, per gli interventi a Briga e Giampilieri e per il ripascimento della zona di Galati. Adesso dovranno essere adeguati e rimodulati in funzione dell’esito del tavolo tecnico in Prefettura”.

