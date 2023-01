Ganzirri, la suggestiva rappresentazione della Natività sul lago VIDEO - Tempostretto

Giuseppe e Maria hanno raggiunto in barca la capanna, costruita sulle acque del lago

MESSINA. In tantissimi il giorno dell’Epifania, hanno assistito alla rappresentazione della Natività messa in scena sul lago di Ganzirri. I personaggi rappresentanti Giuseppe e Maria, hanno raggiunto a dorso d’asino le rive del lago, insieme ai re Magi hanno così raggiungo in barca la capanna, costruita sulle acque del lago. Il Presepe sul Lago è stato realizzato dal gruppo “Amici nel Presepe” e dalla parrocchia San Nicolò di Bari.

Foto di copertina concessa da “Messina città degli eventi”