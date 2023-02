L'invito al sindaco: "Riapriamo il giardino di Montalto" - Tempostretto

La IV Municipalità scrive al Comune e PuliAmo Messina tiene desta l'attenzione su "uno spazio negato da 4 anni"

MESSINA – “Un giardino negato ai messinesi”. L’associazione PuliAmo Messina non si rassegna alla chiusura di Montalto e annuncia pure una nota della IV Municipalità all’amministrazione comunale che ne caldeggia la riapertura. Così commenta l’associazione (la foto in evidenza è tratta dalla loro pagina Facebook): “4 anni, 3 mesi e 2 giorni. Questo è il tempo trascorso dalla 𝗰𝗵𝗶𝘂𝘀𝘂𝗿𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗚𝗶𝗮𝗿𝗱𝗶𝗻𝗼 𝗱𝗶 𝗠𝗼𝗻𝘁𝗮𝗹𝘁𝗼, dopo le costanti cure di Puli-Amo Messina per rendere fruibile l’area verde. Dal 31 ottobre 2017 la natura si è lentamente riappropriata delle terrazze panoramiche, delle panchine in pietra, del pregiato pavimento in ciottoli, delle aiuole con piante ed essenze mediterranee. Nonostante il disinteresse generale, abbiamo 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝘂𝗮𝘁𝗼 𝗮 𝘁𝗲𝗻𝗲𝗿𝗲 𝗮𝗹𝘁𝗮 𝗹’𝗮𝘁𝘁𝗲𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 su questo prezioso tassello del centro storico e, dopo l’ennesimo appello alle istituzioni, sembra che qualcosa inizi finalmente a muoversi. L’1 febbraio 2023 la IV 𝗖𝗶𝗿𝗰𝗼𝘀𝗰𝗿𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗵𝗮 𝗶𝗻𝗳𝗮𝘁𝘁𝗶 𝗽𝗿𝗼𝘁𝗼𝗰𝗼𝗹𝗹𝗮𝘁𝗼 𝘂𝗻𝗮 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗹𝗲 𝗿𝗶𝗰𝗵𝗶𝗲𝘀𝘁𝗮 – indirizzata a sindaco, assessori e dirigenti – 𝗽𝗲𝗿 𝗹’𝗶𝗺𝗺𝗲𝗱𝗶𝗮𝘁𝗮 𝗿𝗶𝗮𝗽𝗲𝗿𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗚𝗶𝗮𝗿𝗱𝗶𝗻𝗼 𝗱𝗶 𝗠𝗼𝗻𝘁𝗮𝗹𝘁𝗼 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗹𝗶𝗯𝗲𝗿𝗮 𝗳𝗿𝘂𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲”.

Sottolineano i volontari dell’associazione: “La nota, accompagnata da un’ampia documentazione fotografica attestante le condizioni di degrado dell’area, sottolinea non solo l’importanza strategica del parco a fini turistici ma, anche, i notevoli 𝗱𝗮𝗻𝗻𝗶 𝗰𝗮𝘂𝘀𝗮𝘁𝗶 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗽𝗶𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗶𝗻𝗳𝗲𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁𝗶 per il perdurante stato di abbandono in cui versa il giardino. Tra le osservazioni mosse dalla Quarta Municipalità vi è anche l’urgenza di comprendere se l’area sia stata formalmente riassegnata a terzi e, in caso, di far valere la 𝗰𝗹𝗮𝘂𝘀𝗼𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗿𝗶𝘀𝗼𝗹𝘂𝘁𝗶𝘃𝗮 per non aver adempiuto agli accordi presi, che di norma prevedono il mantenimento del decoro e della pulizia dello spazio”.

