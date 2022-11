Giochi inclusivi: altri 100mila euro a Messina - Tempostretto

VIDEO INTERVISTA - L'assessore Minutoli annuncia ulteriori fondi dalla Regione, dopo i 43mila euro già destinati a Villa Dante

di Giuseppe Fontana, riprese e montaggio Silvia De Domenico



MESSINA – Ai quasi 43mila euro già finanziati per la realizzazione di giochi inclusivi se ne aggiungeranno altri 100mila. La comunicazione della Regione Siciliana all’amministrazione comunale è arrivata la scorsa settimana. Messina potrà ampliare le aree giochi di tutta la città con attrezzature in grado di far divertire e giocare anche i bambini con disabilità. A spiegare i passaggi è l’assessore Massimiliano Minutoli, che insieme al collega Francesco Caminiti si occuperà di progetti e realizzazione.

Il progetto del 2019: 43mila euro per Villa Dante

“Il progetto del 2019 – racconta Minutoli – è partito da un avviso dell’Assessorato regionale alla Famiglia. Non eravamo in graduatoria, o meglio lo eravamo ma tra i progetti non finanziabili per carenza di risorse. Poi però c’è stata la riprogrammazione e la Regione ci ha consentito di avere la copertura finanziaria. Io e il mio collega Caminiti abbiamo subito rimodulato il progetto esistente, che è indirizzato su villa Dante, e predisposto la delibera di Giunta che voteremo in questi giorni”.

Dalla Regione altri 100mila euro

Si parla di 42.500 euro, a cui si aggiungono, quindi, altri 100mila: “Abbiamo ottenuto questi ulteriori fondi per realizzare ulteriori spazi. Abbiamo dato mandato per la progettazione e vogliamo dare altri spazi in altre zone ai bambini speciali. L’obiettivo è rendere le aree ludico-sportivo accessibili a tutti, è giusto che sia data a tutti l’opportunità di utilizzare i giochi e divertirsi. I tempi? La nota è arrivata la settimana scorsa, saremo veloci perché se non errore bisogna rispettare la data di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione”.

