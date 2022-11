Gioia Tauro. Ritrovato un compattatore rubato ad agosto, deferita una persona - Tempostretto

Il compattatore era stato rubato insieme ad un altro mezzo, nell'isola ecologica di Polistena, lo scorso 20 agosto da due persone

GIOIA TAURO – I carabinieri, nel corso di una serie di controlli, all’interno di un’impresa di autodemolizioni, hanno scoperto uno dei due compattatori, un autocarro Iveco Daily, rubati dall’isola ecologica di Polistena lo scorso 20 agosto.

Tre soggetti, lo ricordiamo, durante la notte dello scorso 20 agosto, si erano introdotti all’interno del piazzale del centro di raccolta dei rifiuti lungo la strada provinciale Polistena-Melicucco e, incuranti del sistema di videosorveglianza, avevano reciso i lucchetti del cancello principale e avevano rubando i due mezzi comunali.

Immediatamente è scattato il deferimento a piede libero per il pregiudicato 54enne che gestisce lo sfasciacarrozze all’interno del quale è stato trovato l’autocompattatore oggetto di furto, che nell’immediatezza non ha saputo fornire una circostanziata spiegazione che giustificasse il possesso del veicolo. È stato quindi segnalato per il delitto di ricettazione.