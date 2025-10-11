Lanterna del Montorsoli, le scuole messinesi visitano il gioiello della Zona Falcata VIDEO

Le Giornate Fai d'autunno hanno coinvolto più di 1000 studenti. Sono arrivati con gli scuolabus anche dalla provincia

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Ancora una volta il Fai di Messina apre le porte di alcuni dei luoghi più belli della città. Per le Giornate d’autunno è stata scelta la Lanterna del Montorsoli. Il gioiello della Zona Falcata, unico ma inaccessibile, potrà essere visitato per tutto il weekend.

1000 studenti da Messina e provincia

La delegazione di Messina, a differenza delle altre città italiane, inizia con le visite culturali un giorno prima del weekend. Il venerdì, infatti, è stato dedicato alle scuole della città. Più di 1000 studenti hanno potuto scoprire il cuore della Lanterna e ammirare il panorama dalla cima del Faro di San Raineri. Sono arrivati con gli scuolabus da molte le scuole di Messina e dalla provincia.

Sabato 11 e domenica 12 ottobre sarà possibile visitare la torre della Lanterna, sita nel cuore della Zona Falcata, a San Raineri, in diversi orari. L’evento è organizzato dalla Delegazione Fai Messina con il patrocinio del Comune di Messina. Ma al fianco del Fai ci sono anche le partecipate AMAM, ATM, Messina Servizi Bene Comune, Messina Social City, l’Università degli Studi di Messina, il Servizio per il Territorio di Messina, Fiab Messina Ciclabile Aps e l’Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale di Messina. Grazie alle navette Atm, infatti, sarà possibile raggiungere la Zona Falcata dalla Stazione di Messina.

Giornate Fai d’autunno: gli orari di sabato 11 e domenica 12

L’apertura prevista sarà dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 18.30. Domenica l’ultimo ingresso sarà alle 17.30. Ad accompagnare i visitatori saranno, come sempre, gli studenti di diverse scuole della città che hanno aderito al progetto “Apprendisti Ciceroni”. Con loro anche i rappresentanti di diverse associazioni di volontariato. ATM – mobility partner delle Giornate FAI metterà a disposizione un servizio di navetta in servizio dalla Stazione Centrale a Piazzale Todaro in servizio sabato e domenica durante gli orari di apertura.

Le scuole che hanno partecipato sono il Liceo Scientifico “G. Seguenza”, IIS “Verona Trento”, Liceo Linguistico Paritario “S. V. Modica”, IC “Cannizzaro – Galatti”, IC “G. Catalfamo”, IC “G. Martino”, IC “G. Mazzini”, IC ”G. Leopardi”, IC “A. Manzoni”, IC “Pascoli Crispi”, IC “Paradiso” e IC “E. Vittorini”.