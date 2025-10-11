 Lanterna del Montorsoli, le scuole messinesi visitano il gioiello della Zona Falcata VIDEO

Lanterna del Montorsoli, le scuole messinesi visitano il gioiello della Zona Falcata VIDEO

Silvia De Domenico

Lanterna del Montorsoli, le scuole messinesi visitano il gioiello della Zona Falcata VIDEO

sabato 11 Ottobre 2025 - 12:40

Le Giornate Fai d'autunno hanno coinvolto più di 1000 studenti. Sono arrivati con gli scuolabus anche dalla provincia

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Ancora una volta il Fai di Messina apre le porte di alcuni dei luoghi più belli della città. Per le Giornate d’autunno è stata scelta la Lanterna del Montorsoli. Il gioiello della Zona Falcata, unico ma inaccessibile, potrà essere visitato per tutto il weekend.

fai lanterna Montorsoli

1000 studenti da Messina e provincia

La delegazione di Messina, a differenza delle altre città italiane, inizia con le visite culturali un giorno prima del weekend. Il venerdì, infatti, è stato dedicato alle scuole della città. Più di 1000 studenti hanno potuto scoprire il cuore della Lanterna e ammirare il panorama dalla cima del Faro di San Raineri. Sono arrivati con gli scuolabus da molte le scuole di Messina e dalla provincia.

fai lanterna Montorsoli

Le visite guidate dai piccoli Ciceroni continuano

Sabato 11 e domenica 12 ottobre sarà possibile visitare la torre della Lanterna, sita nel cuore della Zona Falcata, a San Raineri, in diversi orari. L’evento è organizzato dalla Delegazione Fai Messina con il patrocinio del Comune di Messina. Ma al fianco del Fai ci sono anche le partecipate AMAM, ATM, Messina Servizi Bene Comune, Messina Social City, l’Università degli Studi di Messina, il Servizio per il Territorio di Messina, Fiab Messina Ciclabile Aps e l’Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale di Messina. Grazie alle navette Atm, infatti, sarà possibile raggiungere la Zona Falcata dalla Stazione di Messina.

fai lanterna Montorsoli

Giornate Fai d’autunno: gli orari di sabato 11 e domenica 12

L’apertura prevista sarà dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 18.30. Domenica l’ultimo ingresso sarà alle 17.30. Ad accompagnare i visitatori saranno, come sempre, gli studenti di diverse scuole della città che hanno aderito al progetto “Apprendisti Ciceroni”. Con loro anche i rappresentanti di diverse associazioni di volontariato. ATM – mobility partner delle Giornate FAI metterà a disposizione un servizio di navetta in servizio dalla Stazione Centrale a Piazzale Todaro in servizio sabato e domenica durante gli orari di apertura. 

fai lanterna Montorsoli

Le scuole che hanno partecipato sono il Liceo Scientifico “G. Seguenza”, IIS “Verona Trento”, Liceo Linguistico Paritario “S. V. Modica”, IC “Cannizzaro – Galatti”, IC “G. Catalfamo”, IC “G. Martino”, IC “G. Mazzini”, IC ”G. Leopardi”, IC “A. Manzoni”, IC “Pascoli Crispi”, IC “Paradiso” e IC “E. Vittorini”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

La vittoria politica della Flotilla e le piazze contro il genocidio
Ricomincia la Scuoletta: gli ospiti di Casa Serena tornano sui banchi VIDEO
Il futuro delle imprese e la “trasformazione digitale” nell’incontro con IRSAP a Messina
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED