Giornate Fai, alla scoperta delle bellezze di Messina VIDEO - Tempostretto

MESSINA – Al via le giornate Fai d’autunno. Parte l’undicesima edizione nel segno del Fondo per l’ambiente italiano oggi e domani, a Messina, si potrà visitare la Lanterna del Montorsoli e la chiesa di San Francesco all’Immacolata. Sottolinea Cettina Scimone, capa delegazione Fai di Messina: “Per quanto riguarda la Lanterna, appartenendo alla Marina militare non sono consentite riprese: oggi però si apre alla cittadinanza ed è importante che un luogo così ricco di storia si apra all’esterno”.

Gli studenti: “Che bello raccontare i tesori di Messina”

Il museo dei fari, la cappella e il terrazzo sono da vedere, nella visita alla Lanterna, e “questa apertura – mette in evidenza la capa delegazione Fai – la rende diversa da tutte le precedenti edizioni. In generale, finalmente è tornato l’entusiamo dei più giovani. Per gli studenti, che fanno da apprendisti Ciceroni, l’impegno diventa motivo di conoscenza e desiderio di trasmettere entusiasmo per ciò che si è appreso e si vuole comunicare agli altri. E Tempostretto ha dato voce ad alcuni di questi ragazzi, felici di comunicare la loro “passione nel trasmettere la bellezza di Messina”.

Le visite, della durata di un’ora e mezza, sono in programma sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.

Non abbiamo potuto raccontare per immagini la visita alla Lanterna

Come Tempostretto eravamo pronti a filmare la visita in luoghi sconosciuti ai più come la Lanterna del Montorsoli. Ma, in quanto zona della Marina militare, ci è stato detto, non è possibile riprendere questo patrimonio della città. Peccato che non sia stato annunciato in precedenza alla stampa: avremmo evitato di recarci lì. Ci auguriamo che in futuro sia possibile raccontare per immagini la Lanterna del Montorsoli, seppure nel rispetto delle leggi ed esigenze militari (Nota del direttore).

