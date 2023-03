Giornate Fai, il tesoro del cimitero vecchio di S. Stefano Camastra VIDEO - Tempostretto

Tombe sì, ma coloratissime. Ecco perché il luogo del cuore più votato del 2022 e quali sono i progetti di tutela e valorizzazione

di Alessandra Serio, montaggio di Matteo Arrigo

SANTO STEFANO DI CAMASTRA – Un unico nel suo genere, il cimitero vecchio di Santo Stefano di Camastra: le tombe allineate come almeno tre decenni fa, ma interamente ricoperte di coloratissime ceramiche stefanesi. Colori e unicità che gli sono valsi, nel 2022, il riconoscimento del più votato “luogo del cuore” nell’ambito delle iniziative del Fai per il sud Italia, il quindicesimo a livello nazionale. Riconoscimento che fa da traino alle iniziative messe in cantiere dal Comune per il suo recupero e la successiva valorizzazione. Ne parla il vice sindaco Fausto Pellegrino, a lavoro sul progetto insieme al comitato “Uniti per il cimitero vecchio”, animato da Gina Risalvato.