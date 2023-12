Giusy Caminiti: "A Messina siete fortunati ad avere il trasporto pubblico locale, a Villa non c'è" VIDEO - Tempostretto

La sindaca calabrese conferma il suo no al ponte: "Non è un no ideologico. Ancora troppi dubbi sulla fattibilità economica dell'opera"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – A Villa San Giovanni il trasporto pubblico locale non c’è. Atam, l’azienda trasporti di Reggio Calabria si ferma alle porte della città. Ecco perché secondo la sindaca calabrese Giusy Caminiti a Messina i cittadini sono fortunati ad avere un servizio che funziona. “Stiamo lavorando e dialogando con Regione Calabria per provare a intercettare finanziamenti per fare quel passo che ci faccia fare la svolta”, dichiara ai nostri microfoni.

E sul ponte…

E sul ponte ribadisce il suo “no”. “La mia, come quella di Federico Basile, non è una posizione ideologica. Lo diciamo da novembre 2022, prendiamo atto di una decisione politica però diciamo al governo di dimostrarci che questa volta c’è serietà. Dimostrateci che il ponte è strutturalmente sostenibile, economicamente fattibile e che non devasti l’ambiente. Villa San Giovanni e Messina volevano sedere al tavolo della “Stretto di Messina” come uditori, perché ci fosse la percezione esatta dei territori rispetto alle scelte che venivano assunte. Così non è stato. D’altronde non c’è neanche un progetto definitivo“.