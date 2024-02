“Gli sfratti sono in crescita, dai fondi Pinqua un aiuto concreto” VIDEO

L'assessora Calafiora: "Con il venir meno del reddito di cittadinanza, aumenta il disagio abitativo. L'acquisto di case è una scelta fondamentale a Messina"

MESSINA – Assegnazione delle case per chi vive il disagio abitativo. La valutazione spetterà al dipartimento delle Politiche sociali. Sottolinea l’assessora Alessandra Calafiore: “Si tratta di un processo rispetto al quale ci siamo preparati in quest’ultimo anno, ascoltando i bisogni del territorio. Mancava l’ultimo tassello, con la scelta della Giunta di destinare 23 milioni dei fondi Pinqua al disagio. Una rimodulazione fondamentale”.

Precisa l’assessora alle Politiche sociali: “Il Comune avrà un ruolo strategico centrale ma abbiamo bisogno della collaborazione preziosa di chi opera in questi ambiti. Dai servizi sociali a chi rappresenta le persone che vivono il problema, come l’Unione inquilini. Quante persone affrontano il disagio? Si tratta di un fenomeno in crescita, collegato al venir meno del reddito di cittadinanza. Molti usufruivano del contributo di 280 euro che consentiva di pagare l’affitto. Adesso tanti sono in ritardo con il canone di locazione e questo potrebbe produrre lo sfratto. Mancano i supporti economici dal punto di vista governativo e questo intervento, con la rimodulazione del Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare, diventa ancora più prezioso”.

Chi avrà diritto alla casa dovrà pagare un canone sociale.

