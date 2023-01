Gli studenti "disegnano" il quarto tram: il Duomo e il leone firma degli alunni del "Basile" - Tempostretto

Con orgoglio, gli alunni dell'istituto d'arte hanno mostrato la loro opera: "Sarà bello vederla passare e poter dire che l'abbiamo fatta noi"

di Giuseppe Fontana, riprese e montaggio Matteo Arrigo



MESSINA – “Questo è un messaggio forte: ripartire e riqualificare Messina attraverso i giovani”. La dirigente scolastica dell’istituto La Farina-Basile, Caterina Celesti, con orgoglio parla del progetto che ha visto i suoi studenti protagonisti: la realizzazione delle serigrafie presenti sul quarto tram riqualificato di Atm. La preside spiega: “Siamo orgogliosi di poter partecipare alla rinascita della nostra città ripartendo dai giovani”.

Celesti: “Grande messaggio ai giovani”

“Abbiamo collaborato con il Comune anche durante le vacanze natalizie – continua la professoressa Celesti – per noi è un grande messaggio ai giovani, affinché le loro potenzialità rimangano sul territorio. Altri progetti? Probabilmente sì. Ci offrono tante occasioni per metterci in gioco, soprattutto per i ragazzi. E loro sono molto motivati, si mettono al servizio in maniera pratica e loro possono realizzare anche qualcosa di bello per la città”.

La studentessa: “Fieri di partecipare”

Tra i protagonisti la giovane Stella Abate: “Ci ha resi molto fieri partecipare. Il professore Bambino ci ha detto che avremmo dovuto fare qualcosa per la città e che sarebbe stata sul tram. Quando ci ha dato la tematica ci siamo messi al lavoro. Abbiamo disegnato il Duomo, il leone, il campanile, il gallo, Dina e Clarenza. E abbiamo apposto il nostro logo, che successivamente sarà messo sul tram. Per noi è bellissimo vedere i nostri lavori sul tram, magari stare in giro con gli amici e guardare mentre passa e poter dire che lo abbiamo fatto noi”.

“Ci fa sentire presenti all’interno della città – prosegue la studentessa – e ci fa capire che possiamo rendere Messina più bella anche con piccole cose. Non penso di essere mai stata fiera della mia città come adesso”.