Grasso: "Rinuncio al pass auto e invito a utilizzare il trasporto pubblico" VIDEO - Tempostretto

Il presidente della IV Municipalità lo ha consegnato all'Atm: "La politica è servizio". Ma il tema vero è potenziare l'uso di bus e tram

MESSINA – Da presidente della IV Municipalità aveva il pass auto per posteggiare in centro e svolgere la sua attività vicino la sede del Quartiere. Ma ha deciso di rinunciarci come gesto simbolico. Matteo Grasso ha consegnato stamattina, 9 marzo, il pass nella sede centrale dell’Atm. E spiega: “Ho riconsegnato il pass auto per parcheggiare negli stalli riservati, che mi era stato dato in qualità di presidente, perché per me la politica è servizio e non un privilegio. Avere la possibilità di parcheggiare gratis quando ci sono tante persone che lavorano con stipendi bassi e stentano a sbarcare il lunario era per me motivo di turbamento. Così ho scelto di riconsegnarlo per essere più vicino ai problemi dei cittadini”.

Grasso con il pass conegnato nela sede Atm

Aggiunge Grasso: “Noi per primi dobbiamo incentivare l’uso dei mezzi pubblici e dare l’esempio, Oggi l’Atm è un’azienda di trasporto pubblico efficiente. Il mio è solo un piccolo gesto ma il mondo si cambia a piccoli passi”. Fermo restando che ci sono situazioni in cui è giusto usufruire di determinati vantaggi, se l’impegno è al servizio della collettività e che la scelta del presidente è ovviamente personale, il tema è come potenziare sempre di più il servizio pubblico. E come valorizzare il messaggio che bus e tram possono, nel tempo, sostituire le auto nell’uso quotidiano.

