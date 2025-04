“Grazie a nome di Sara”, grande partecipazione al corteo UniMe VIDEO e FOTO

Le parole della madre della studentessa uccisa alla manifestazione a Messina. Animatissimo il corteo in memoria di Sara Campanella

Ripresa in diretta di Silvia De Domenico

MESSINA – Cinquemila persone per Sara. Grande partecipazione alla fiaccolata e al corteo di UniMe per ricordare Sara Campanella. La reazione all’uccisione della studentessa in strada, lo scorso 31 marzo, si è tradotta stasera in una mobilitazione di Messina tra istituzioni e cittadini, studenti e docenti, per invocare una reazione culturale e civile alla barbarie patriarcale dei femminicidi. Tanti gli interventi, davanti all’Università di Messina. E infine, con accanto la rettrice Spatari e il sindaco Basile, e vicini il sindaco di Misilmeri Rizzolo e quello di Furci Francilia, la voce della madre di Sara, Maria Concetta Zaccaria: “Grazie a nome di Sara”. Con lei, il padre della ragazza, Alex Campanella, e il fratello Claudio.

“Sara è figlia di ognuno di noi”, è stato scritto. Molti i cartelli con frasi significative, compresa quella di Sara dalla sua pagina Facebook: “Mi amo troppo per stare con chiunque“. E l’affollatissimo corteo si è concluso in piazza Unione europea, davanti al Comune.

La madre di Sara Campanella

