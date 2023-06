"Ho un tumore e un ripetitore sulla testa": a Santa Lucia è protesta per il "mostro" di 43 metri VIDEO - Tempostretto

"La legge lo consente ma noi lotteremo lo stesso", è il grido d'aiuto degli abitanti del villaggio della zona sud

Di Silvia De Domenico

MESSINA – E’ sorto da un giorno all’altro in pieno centro abitato. Il nuovo traliccio è stato posizionato a pochi metri dal centro storico e dalla chiesa di Santa Lucia sopra Contesse. Gli abitanti sono molto preoccupati e pronti a protestare. Chiedono l’intervento delle istituzioni.

Lanfranchi: “Faremo una raccolta firme”

A sposare la loro battaglia è il consigliere della II Municipalità Salvatore Lanfranchi che si è fatto promotore di una raccolta firma da consegnare all’amministrazione. Il Comune di Messina, però, non può che farsi portavoce delle istanze dei cittadini o tentare un ricorso, perché la storia recente ha insegnato che non si può impedire l’installazione delle antenne, neanche a così poca distanza dalle abitazioni (vedi il caso di Galati). Comune e Arpa potranno solo vigilare sulle emissioni non appena l’apparecchio entrerà in funzione.