I 16 anni dall’alluvione di Giampilieri e la prevenzione dai disastri climatici VIDEO

MESSINA – Prevenzione e tutela dei territori dai disastri e dal dissesto idrogeologico. Il Comune di Messina ha promosso oggi il convegno “Eventi meteorologici estremi: previsioni meteo e analisi climatica, dalla scala nazionale al contesto locale”, fino alle 16.30, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, on esperti di riilevo nazionale. L’iniziativa è stata organizzata dall’amministrazione comunale in occasione dell’anniversario dell’alluvione di Giampilieri, Scaletta, Altolia, Molino, Pezzolo, Ponte Schiavo e Briga Marina, che provocò 37 morti nel 2009. 16 anni dopo si ragiona a livello nazionale e locale su come potenziare gli strumenti dell’informazione dei cittadini.

Il convegno è stato promosso sinergia e con il patrocinio del Dipartimento regionale di Protezione civile, di MessinaServizi Bene Comune, Ispra, Cnr-Isac, 3BMeteo, ItaliaMeteo e dell’Aeronautica Militare, con la partecipazione di rappresentanti di enti e istituzioni impegnati nello studio e nella ricerca scientifica sulle previsioni meteorologiche, sull’analisi climatica e sulla valutazione degli impatti dei cambiamenti climatici.

Ad accogliere i partecipanti il sindaco Federico Basile, l’assessore alla Protezione civile Massimiliano Minutoli, il direttore generale Salvo Puccio e la presidente di Messina Servizi Bene Comune Mariagrazia Interdonato

A conclusione dei lavori è stato previsto un importante focus con una tavola rotonda dedicata ai “Rischi conseguenziali ai cambiamenti climatici e gestione rischio vento alberature urbane”. Il confronto vede la partecipazione dell’agronomo Massimo Tirone di SeaCoop, società che si occupa di rilevazioni e analisi strumentali sulle alberature.

