I-Hub, il futuro del polo tecnologico di Messina si sposta alle ex officine Gazzi VIDEO

Dopo le demolizioni di Casa del Portuale e Silos Granai l'area rimarrà libera e non si costruirà

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Il polo tecnologico di Messina si sposta nell’area delle ex officine Gazzi. “Grazie al percorso avviato quest’anno con Ferrovie dello Stato recupereremo un patrimonio immenso, già edificato, che deve essere riqualificato”, dichiara il sindaco di Messina, Federico Basile.

L’area di fronte al Porto rimarrà libera e non si costruirà

L’I-Hub quindi non sorgerà più di fronte al Porto di Messina e in quell’area non si costruirà nulla di nuovo. Lo spazio recuperato dalle demolizioni dell’ex Mercato ittico rimarrà libero e aperto alla città. A breve le demolizioni delle due strutture rimaste in piedi, ovvero ex Silos Granai e Casa del Portuale. “Le demolizioni proseguiranno come da programma. Andiamo oltre le polemiche, è un lavoro che va fatto e deve continuare”.

“La Dogana resta un sogno di questa Amministrazione”

Lo spazio di fronte al Porto, prima destinato all’I-Hub, potrà diventare un parco o comunque un luogo aperto alla libera fruizione. “A pochi minuti dal centro e vicino alla Dogana, che rimane un sogno di questa Amministrazione, perché riprendere quella porzione di territorio sarebbe davvero una grande vittoria per tutti”, conclude Basile.