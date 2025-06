Ex Silos Granai. “Ci sono nidi di specie protette, la demolizione non prima del 20 settembre”

Wwf, Man e Lipu diffidano il Comune di Messina

I lavori sono stati aggiudicati lo scorso 20 maggio e la consegna dei lavori dovrebbe essere imminente. L’appalto prevede la demolizione degli ex Silos Granai e dell’ex Casa del Portuale, per completare la liberazione dell’area di fronte al porto, dove non verrà più realizzato l’I Hub, che sarà altrove, e si farà invece uno spazio pubblico vista mare.

Ma Wwf, Man e Lipu hanno inviato una diffida al Comune di Messina perché “da sopralluoghi effettuati in data 24 e 25 maggio, risulta la presenza di innumerevoli nidi di Balestruccio (Delichon urbica), specie protetta dalle norme nazionali e regionali. Questa specie, un’irundinidae, sverna in Africa e torna in Europa per nidificare, collocando i nidi costruiti con fango sotto i cornicioni, tetti o balconi. Inoltre, è stato ripetutamente osservato il Gheppio (Falco tinnunculus), un falconidae appartenente anch’esso a specie particolarmente protette”.

“La Legislazione Nazionale 157/92 (art. 3 e 21, comma 1, lett. O) – dicono le tre associazioni ambientaliste – vieta di distruggere o danneggiare deliberatamente i nidi e le uova. L’articolo 635 del codice penale punisce il danneggiamento di beni altrui, inclusa la fauna selvatica, considerata patrimonio indisponibile dello Stato. L’uccisione intenzionale di animali è punita dall’articolo 544 bis del codice penale, applicabile anche nel caso in cui la distruzione del nido comporti la morte di uno o più animali. Infine, l’articolo 544 ter del codice penale sanziona il maltrattamento di animali, che si verifica se la rimozione o la distruzione dei nidi causa sofferenza agli animali. La normativa discende da Convenzioni internazionali e Direttive europee, in particolare dalla Convenzione di Berna e dalla Direttiva Europea 2009/147/CE 79/409. La prima riguarda la conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa ed è stata recepita in Italia con la legge 503/81. L’articolo 6 della Convenzione vieta il prelievo, il danneggiamento e la distruzione dei nidi e degli esemplari protetti, mentre la Direttiva Europea 2009/147/CE 79/409, all’articolo 5 lettera b), vieta espressamente la distruzione o il danneggiamento dei nidi”.

Per questo Wwf, Man e Lipu diffidano l’amministrazione comunale “dal procedere alla demolizione dell’edificio denominato Ex Granai prima che termini il periodo riproduttivo del Balestruccio e di eventuali altre specie in esso nidificanti”, cioè “fino ad almeno il 20 settembre, fermo restando che dovranno essere effettuati sopralluoghi per verificare la reale partenza degli individui in riproduzione e la fine della stessa, prima di procedere alla demolizione”.

Infine l’invito “a provvedere alla verifica di eventuali attività di nidificazione ovunque essa stia procedendo a demolizioni, evitando sempre e comunque il periodo riproduttivo per non incorrere in violazione di plurime norme vigenti e attuando una seria politica di tutela ambientale, ivi compresi elementi arborei. In edifici abbandonati e non, si trovano diverse specie protette e particolarmente protette, tra cui Assiolo e Passero solitario (anche in allegato I della Direttiva 2009/147/CE), Taccole, Piccioni torraioli, Rondini montane, Passera mattugia e altre ancora”.