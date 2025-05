I-Hub, a giugno le demolizioni di ex Casa del Portuale e Silos Granai VIDEO

Ecco come si presenta la grande area in cui sorgevano anche il Mercato ittico e i Magazzini generali

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – E’ giugno il mese delle ultime demolizioni nella grande area in cui sorgerà l’I-Hub. Dopo l’abbattimento degli ex Magazzini generali e del Mercato ittico, toccherà all’ex Casa del Portuale e Silos Granai. Dal prossimo mese le ruspe entreranno in azione e lo spazio che ospiterà il polo tecnologico messinese sarà completamente liberato da quelle vecchie strutture ormai in disuso.