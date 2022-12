"I lavori bloccati per Casa Bianca dal 2021, la messa in sicurezza è una priorità" VIDEO - Tempostretto

"Da un anno aspettiamo i pareri per avviare i lavori. Un progetto di 8 milioni e mezzo blocccato dalla burocrazia", evidenzia l'assessore comunale Francesco Caminiti

MESSINA – “Abbiamo i fondi per Casa Bianca: otto milioni e mezzo. Il progetto redatto dal Comune di Messina è stato trasmesso per una richiesta di proroga della valutazione d’impatto ambientale. La richiesta è stata fatta nel dicembre 2021. Siamo nel dicembre 2022 e ancora aspettiamo i pareri per avviare i lavori”. L’assessore comunale Francesco Caminiti insiste sulla necessità che i tempi per le verifiche e approvazione dei lavori già finanziati, in ambito regionale e nazionale siano più brevi, in modo da rendere concreta la progettazione: “A mio avviso si dovrebbe intervenire con una struttura parallela per gli interventi di messa in sicurezza”.

Francesco Caminiti

Spiega l’ingegnere Caminiti: “Non si può trattare in modo ordinario, alla stregua ad esempio di un parco fotovoltaico, la messa in sicurezza del litorale di una costa, dove tante persone chiedono risposte immediate. Il fondale marino è un elemento in continua mutazione. Oggi il progetto è pensato con una barriera soffolta di tre metri. Prima che gli enti diano tutti i pareri, probabilmente, come già è successo a Galati Marina, il fondale sarà più basso e l’intervento previsto non potrà essere realizzato. E magari, con gli stessi fondi, riusciaremo a fare metà e non tutto quello che avevamo previsto”.

In sostanza, osserva l’assessore, servirebbe “una procedura semplificata per le autorizzazioni. Autorizzazioni che arrivano dopo anni e non sono compatibili con gli interventi per affrontare il dissestro idrogeologico. Gli stessi problemi che investono la Regione siciliana valgono per tutta Italia”.

Nel giugno 2022, il presidente della Regione siciliana Musumeci, dopo gli stanziamenti a favore di Casabianca e Santa Margherita contro l’erosione costiera, aveva annunciato tempi rapidi per la realizzazione. Ma, ricorda Caminiti. “nel dicembre 2022 siamo ancora in attesa e il via libera a livello di burocrazia regionale e nazionale deve essere più veloce quando è in gioco la sicurezza dei cittadini”.

