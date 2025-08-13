 "I torrenti Bordonaro e Nasari fogne a cielo aperto, Amam intervenga" VIDEO

Redazione

mercoledì 13 Agosto 2025 - 10:50

Il capogruppo di FdI, Gioveni, richiama di nuovo l'attenzione su un "problema decennale, con sversamenti provenienti da allacci abusivi probabilmente"

MESSINA – “Il torrente Bordonaro e il suo vicino torrente Nasari di Santo Bordonaro sono delle autentiche fogne a cielo aperto, con Amam che evidentemente continua a sottovalutare un grave problema ambientale che personalmente avevo denunciato diversi anni fa con degli esposti dettagliati!”. ll capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale, Libero Gioveni, torna a “denunciare i rischi ambientali che si registrano nei due importanti torrenti cittadini, i cui alvei diventano sede di sversamenti provenienti probabilmente da allacci abusivi e che si riversano vergognosamente a mare alla foce del torrente Gazzi, Si può mai tollerare il fatto che centinaia di famiglie vivano in precarie condizioni igienico-sanitarie, inalando esalazioni malsane e ancora Amam non risolva da almeno 10 anni questa problematica?”.

“Sulla vicenda – ricorda il consigliere – vi sono agli atti due miei esposti trasmessi all’Amam, al Comune, all’Asp e al Genio civile in data 14 ottobre 2014 e 4 luglio 2016, con i quali avevo denunciato l’elevato inquinamento ambientale del torrente Nasari e del nostro mare, richiamando l’attenzione in aula anche dell’attuale Cda. È ovvio – insiste l’esponente di FdI – che in estate il danno ambientale è accentuato in quanto i letti dei due torrenti, asciugandosi di acqua piovana, contengono i soli liquami, con tutto ció che ne consegue, sia per polmoni e narici dei residenti, sia per il nostro mare che giá in più punti nelle ultime settimane é stato colpito e “violentato” da sversamenti fognari. Tutto questo è inaccettabile – conclude Gioveni – e dichiaro già da ora che se con le azioni amministrative e tecniche non si riuscirà a porre rimedio a queste autentiche vergogne, di certo saranno investiti altri organi a tutela della salute pubblica e dell’ambiente marino”. 

