 II Municipalità, il nuovo "Baby" Consiglio tutto al femminile VIDEO

Silvia De Domenico

lunedì 23 Febbraio 2026 - 15:00

Presidente e vice in visita a Palazzo Zanca: "Dopo tante elezioni al maschile ce l'abbiamo fatta anche noi ragazze"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Si è insidiato il “Baby” Consiglio della II Municipalità. Ed è tutto al femminile. “Dopo tanti anni in cui sono stati eletti i maschi abbiamo dimostrato di farcela anche noi ragazze”, dice la neoeletta vice presidente Ilaria Scipilliti. Al suo fianco la nuova presidente in carica Martina Giamboi e l’altra vice Sofia Ricotta.

baby consiglio 2 municipalità

Gli alunni in visita a Palazzo Zanca

Insieme ai compagni di classe e accompagnati dagli insegnanti hanno visitato Palazzo Zanca. “Siamo stati nella sala consiliare, nel Salone delle Bandiere e nelle stanze del sindaco e vicesindaco. Era la prima volta per molti di noi all’interno di questo palazzo ed è stata un’esperienza da ricordare”, raccontano alcuni degli alunni delle scuole “Catalfamo” e “Salvo D’Acquisto”.

baby consiglio 2 municipalità

Al loro fianco c’erano poi i consiglieri della II Municipalità, l’assessora alla Scuola, Linea Cannata e infine i ragazzi hanno incontrato il sindaco Federico Basile.

baby consiglio 2 municipalità

