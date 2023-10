Il 12bis da Bordonaro al Policlinico: una navetta ogni 20 minuti per evitare caos in ospedale VIDEO - Tempostretto

Il nuovo parcheggio è ancora gratuito ma quasi sempre vuoto: Comune e Atm sperano con questo servizio di invogliare i cittadini a utilizzarlo

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Una nuova linea Atm che si aggiunge al già esistente numero 12. L’unica differenza è che il primo arriva fino a Bordonaro Superiore, mentre il 12bis si ferma a Bordonaro Inferiore. Lungo la sua tratta questo nuovo bus fa una fermata in corrispondenza del parcheggio di interscambio inaugurato a settembre (vedi qui), ma quasi sempre vuoto, e farà una sosta anche in prossimità del Parcheggio Socrate, dove i lavori sono conclusi ma non è ancora stato aperto al pubblico.

Un bus in più per invogliare i cittadini a usare il parcheggio

Amministrazione comunale e Atm tentano con questo servizio di invogliare i cittadini ad utilizzare un parcheggio nuovo ma quasi sempre vuoto. Come spiega il presidente Pippo Campagna “questa navetta avrà una frequenza di 20 minuti e farà capolinea al Terminal Zir, da dove si potrà prendere il numero 36 e raggiungere l’interno del Policlinico universitario”. Un servizio, quindi, utile anche agli studenti, il personale ospedaliero e ovviamente a pazienti e visitatori.

Perché utilizzare i parcheggi d’interscambio e non quello dell’ospedale?

Il Policlinico universitario non ha un vero e proprio parcheggio ma diversi stalli posizionati in maniera sparsa fra i padiglioni. Il totale del numero di posti sfiora il migliaio, ma le persone che giornalmente frequentano l’ospedale, fra personale, pazienti e visitatori, sono più di 3.000. Ecco perché risulta molto difficile trovare parcheggio facilmente all’interno.

I parcheggi di interscambio vicini sono tre e ognuno, da adesso, avrà a disposizione un bus navetta per poter parcheggiare con più facilità e raggiungere l’ospedale. Utilizzando questi parcheggi si eviterebbe anche la sosta selvaggia, a rischio multa e rimozione, sui marciapiedi all’esterno del perimetro dell’ospedale. “Serve un cambio culturale“, aggiunge il commissario straordinario Giampiero Bonaccorsi. “E’ nella natura di noi meridionali dover parcheggiare vicino al luogo di destinazione. Credo che iniziative come queste siano un grande messaggio per tutta la cittadinanza”.