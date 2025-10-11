Il Ct Vela Messina si presenta, Spatari: “La nostra Serie A1 punta dell’iceberg” VIDEO

Alla vigilia dell'esordio in casa della prima squadra maschile, domenica contro Santa Margherita Ligure, una conferenza stampa per presentare gli obiettivi del circolo

MESSINA – Domani il Ct Vela Messina ospita, per l’esordio casalingo in Serie A1, il circolo di Santa Margherita Ligure. Stamattina l’occasione per presentarsi alla città in una conferenza stampa che ha visto in prima linea anche i giovani tennisti messinesi, quasi tutti del vivaio e fiore all’occhiello del circolo di viale della Libertà. C’erano i fratelli Fausto e Giorgio Tabacco, Fabio Varsalona e Gabriele Bombara (cresciuto quest’ultimo al Circoletto dei Laghi). La sfida inizierà domani alle ore 9, il capitano Caputo potrà contare su Jorda Sanchis come straniero e poi i due fratelli Tabacco e Varsalona per i singolari.

A moderare gli interventi il giornalista Gaetano Mangione, è intervenuto per un saluto e un in bocca al lupo anche il sindaco di Messina Federico Basile. Poi hanno preso la parola il presidente del circolo Tato Spatari, il vice presidente Alberto Vermiglio, il consigliere regionale della Fitp Sicilia Antonio Barbera, il direttore sportivo Umberto Weigert, il capitano Francesco Caputo. È stato ribadito che l’obiettivo è mantenere la Serie A1 in modo che possa essere un giorno punto di arrivo dei tanti agonisti, come è già adesso, cresciuti sulla terra rossa del circolo.

Il presidente Spatari sul settore agonistico

“Iniziamo a giocare in casa domani, la prima partita a Sassuolo l’abbiamo pareggiata per tre pari – spiega il presidente Tato Spatari – ed è stato un grande orgoglio giocare con tre messinesi nei quattro singolari. Affrontiamo la squadra forse più forte del girone ma anche del campionato, spero ci sia tantissima gente per questa prima partita e noi puntiamo a fare un campionato per mantenere la categoria. La serie A1 è la punta dell’iceberg di un settore e movimento che punta tanto sugli agonisti under, questo resto il nostro primo obiettivo”.

“Il Ct Vela Messina – prosegue il presidente Spatari – conta una squadra di Serie A1 maschile, una squadra di serie B femminile per cui speriamo nel ripescaggio, abbiamo due squadre di serie C e tantissime squadre nei settori under. Ci siamo laureati campioni di macroarea al Polimeni di Reggio Calabria con i più giovani, nella nostra scuola tennis abbiamo più di cento bambini sotto gli undici anni ed è motivo di grande orgoglio per il nostro circolo”.

Il capitano Caputo presenta squadra e avversario

Il capitano Francesco Caputo presenta i tennisti di casa: “Quest’anno la squadra ha cambiato un po’ pelle ma lo zoccolo duro del nostro vivaio resta la nostra arma principale. Sono i fratelli, Fausto e Giorgio, Tabacco e Fabio Varsalona. Abbiamo confermato gli stranieri Frederico Ferreira Silva e Gerald Melzer, a loro abbiamo inserito tre nuovi che si alterneranno settimanalmente in base alle loro caratteristiche. Jakub Paul lo abbiamo già visto a Sassuolo ottimo doppista e ci darà una mano sulle superfici veloci, poi abbiamo Jorda Sanchis più adatto alla terra che sarà con noi domani, infine l’argentino Franco Ribero inserito quest’anno nella rosa”.

Sull’avversario Santa Margherita Ligure, che annovera tra i suoi tesserati anche Fabio Fognini e Andrea Vavassori, il capitano aggiunge: “Troveremo una squadra molto forte e che punta con più sicurezza al primo posto in classifica e alla vittoria dello scudetto. Hanno una rosa ampia e piena di vivaio di livello come noi, penso a Romano e Castagnola. Hanno anche tanti stranieri e crediamo domani si presenteranno con uno svizzero, Remy Bertola, che ha un ranking intorno alle 200esima posizione, hanno dei buoni doppisti e tanta scelta e proprio per questo saranno competitivi. Noi ci giocheremo le nostre possibilità e vedremo cosa avremo fatto al termine delle sei giornate di stagione regolare”.