Il M5S a Messina: "Barbara Floridia la vera novità per una Sicilia da ricostruire" VIDEO - Tempostretto

Oggi il Movimento 5 Stelle ha presentato in città la candidatura della senatrice alle primarie progressiste in Sicilia

Di Marco Olivieri e Silvia De Domenico

MESSINA – “Barbara Floridia è l’unica personalità davvero nuova che si propone alla presidenza della Regione Siciliana. Per noi Movimento Cinquestelle, si tratta di qualcosa d’inedito: le primarie per scegliere il candidato della coalizione progressista alla presidente della Regione siciliana rappresentano uno splendido esercizio di democrazia”.

Oggi, nella sede del comitato elettorale del M5s in via Cesare Battisti, la senatrice Grazia D’Angelo e il deputato regionale Antonino De Luca hanno incontrato la stampa per sostenere la candidatura alle presidenziali del centrosinistra della senatrice messinese e sottosegretaria all’Istruzione Floridia.

Floridia: “Porto la mia esperienza di governo al servizio della mia terra”

Al centro dell’incontro la stessa candidata che ha sottolineato: “Ringrazio il presidente Conte e il sottosegretario Cancelleri per la fiducia nei miei confronti. Il fatto di essere già impegnata nel governo di coalizione ha influito sulla scelta della mia candidatura. Ora metto al servizio della Sicilia la mia esperienza sul campo e la voglia di cambiare una terra che soffre troppo sul piano dei disservizi”.

De Luca, Flordia e D’Angelo oggi a Messina

De Luca: “Attenti ai finti paladini del cambiamento”

Il deputato regionale De Luca ha evidenziato che “il candidato di Sicilia Vera, Cateno De Luca, e il parlamentare Lo Giudice erano stati eletti nell’Udc, alle scorse elezioni, nella compagine per Musumeci, e oggi si presentano come il nuovo. Sono prese di posizione per conquistare il consenso elettorale. Solo noi, come movimento e come coalizione, abbiamo progetti alternativi al fallimentare governo regionale”. Un punto di vista condiviso dalla senatrice Grazia D’Angelo, che ha sottolineato il legame con il territorio della messinese Floridia, nel segno della cura e della progettualità.

Articoli correlati