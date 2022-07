Il mare negato a Messina, Mega: "Potenzialità enormi da un'inversione di rotta" VIDEO - Tempostretto

La parola al presidente dell'Autorità di sistema portuale dello Stretto

MESSINA – Il mare negato. Inevitabile sollevare la questione con Mario Mega, presidente dell’Autorità di sistema portuale dello Stretto. Per quanto tempo, sarà ancora negato il mare, come scenario e prospettiva di sviluppo, per Messina? “Io credo che ormai – evidenzia il presidente – ci sia una consapevolezza da parte di tutte le istituzioni. Il rapporto con il mare è una necessità. L’obiettivo è sfruttare tutte le potenzialità che l’economia del mare mette oggi a disposizione”.

Aggiunge Mega: “Noi, come Autorità di sistema portuale, stiamo lavorando in termini di progettualità e sostegno alle risorse. Nelle aree di nostra competenza, è possibile avviare percorsi virtuosi, cominciando a riprendere il rapporto con il mare”.

“Le elezioni politiche? Il supporto agli interventi del Pnrr continuerà”

“Il rapporto con la politica? Noi siamo un ente d’amministrazione. Il lavoro dei ministeri continua. Certo, l’instabilità politica a livello nazionale potrebbe creare qualche problema, in una fase in cui bisogna dare supporto agli interventi del Pnrr (Piano nazionale ripresa e resilienza). Ma sono convinto che si troverà un modo, a livello nazionale e locale, per non fermare tutto e procedere”.

