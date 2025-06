Il pari del Ct Vela Messina costa la categoria. Visalli: “Situazioni favorevoli non sfruttate” VIDEO

L'ennesimo pareggio stagionale della formazione velina nel ritorno del playout contro Salento non permette la rimonta e arriva la retrocessione in B2 femminile

MESSINA – Non riesce l’impresa alle ragazze del Circolo del Tennis e della Vela, chiamate al termine di una stagione complicatissima in B1 femminile a trovare la prima vittoria stagionale che poteva valere la salvezza e la permanenza nella categoria. Le atlete del capitano Gino Visalli venivano dalla sconfitta nell’andata del playout 3-1 in casa del Salento Tennis Academy su cemento. Serviva dunque, sull’amata terra battuta, ribaltare la sfida vincendo 4-0 impresa forse troppo pretenziosa o più facilmente restituire il 3-1 così poi da giocarsi tutto al doppio di spareggio e col sostegno del pubblico di casa.

La partita si va a incanalare proprio su quei binari con Toma che rimonta, nella sfida tra le due numeri uno, Marfutina al terzo. Prati avanti un set e un break deve fare i conti con qualche acciacco fisico e cede al terzo a Giovine. Nessun problema per Teresa Cambria contro Emma Quarta, nell’unico match conclusosi per due set a zero. Sul 2-1 in favore del Ct Vela Messina serviva il punto del doppio per raggiungere il doppio di spareggio ma Fabrizia Cambria in coppia con Maria Toma dopo una lunga e serrata lotta contro Marfutina/Quarta cedevano per 10-12 al match tiebreak del terzo set. Epilogo amarissimo di una stagione complicata e che vede la prima squadra femminile del circolo di Viale della Libertà retrocedere in serie B2 femminile.

Visalli: “Sfortunati nell’incrocio playout”

Il capitano Gino Visalli commenta la stagione: “Il campionato si è deciso nelle prime tre giornate quando abbiamo raccolto gli unici tre punti del girone e potevano essere di più. Ci sono girate storte alcune partite della nostra numero uno Maria Toma, successivamente non siamo stati fortunati nell’incrocio playout, da quinti abbiamo pescato la più forte sesta. Ci sarebbe servito andare due pari nella sfida d’andata in Salento, oggi ci sono state situazioni favorevoli non sfruttate”.

Ct Vela Messina – Tennis Salento Academy Arnesano 2-2

La sfida tra numeri uno ha visto Maria Toma lottare e avere la meglio di Mariia Marfutina. La tennista ospite si portava avanti un set e un break, a quel punto arrivava la reazione locale con l’ospite salentina comunque che restava sempre in partita e metteva pressione fino alle fasi finali del terzo set.

Nella sfida invece tra Prati e Giovine, finita al terzo settimana scorsa ad Arnesano, la situazione si ripresentava uguale con tanto equilibrio. Usciva meglio dai blocchi Prati che operava il break in apertura, reagiva Iovine con risposte più pesanti e chirurgiche che conquistava il primo parziale. Nel secondo sfruttando meglio la superficie Prati scappava via a pareggiava il conto senza difficoltà, poi un piccolo acciacco fisico la limitava e nel terzo set, nonostante l’equilibrio la spuntava Giovine.

Il terzo singolare si apriva con un 6-1 in favore di Teresa Cambria che sembrava non lasciare spazio a repliche. L’avversaria Emma Quarta non riusciva a venire a capo dei colpi liftati della peloritana che scappava avanti nel punteggio con break di vantaggio nel secondo, poi la partita si accendeva con la pugliese che rientrava fino al 5 pari, ritrovava la concentrazione giusta Cambria che archiviava la sfida prima di rischiare ulteriormente.

Nel doppio, che alla fine è risultato decisivo, la coppia composta da Fabrizia Cambria e Maria Toma iniziava bene scappando un break avanti, subiva poi la rimonta ospite del duo Marfutina/Quarta che in volata sorpassavano e si portavano avanti un set. Nel secondo giocando con più ordine mentale il duo locale riusciva a pareggiare i conti e trascinare la sfida al terzo set dove si giocava un match tiebreak a dieci punti. Inizia male la coppia messinese con Salento che scappa avanti 0-3, l’inseguimento sembra portare i suoi frutti con le peloritane che fa 4-7 arrivano a 6-7, ma Salento arriva a match point sul 6-9. Cancellate tutte e tre le palle match e si cambia campo sul 9-9. Sanguinoso smash sbagliato per Messina che regala il quarto match point alle ospiti invece che il primo a Messina, la sfida dura ancora qualche punto con Salento che chiude 10-12 alla quinta occasione.

Maria Toma vs Mariia Marfutina 3-6 6-4 6-4

Federica Prati vs Claudia Giovine 4-6 6-2 4-6

Teresa Cambria vs Emma Quarta 6-1 7-5

Toma/F. Cambria vs Marfutina/Quarta 4-6 6-3 10-12

