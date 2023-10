Il Seguenza compie 100 anni. Sarà un anno di festeggiamenti, lavori e nuova sede VIDEO - Tempostretto

Si inizia domani con un flash mob a piazza Duomo. La dirigente Leonardi racconta cosa diventerà la scuola dopo gli interventi con i fondi Pnrr

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – 100 candeline per lo storico liceo scientifico “G. Seguenza”. Nel corso di questi anni l’offerta formativa si è ampliata con l’aggiunta degli indirizzi linguistico e artistico-multimediale. Gli anni della carenza aule sono ormai lontani, da quando nel 2022, alla scuola furono assegnati dalla Città Metropolitana i nuovi locali dell’ex istituto delle “Ancelle riparatrici” sul viale Regina Elena (vedi qui l’inaugurazione). I nuovi indirizzi si sono trasferiti in quella sede già lo scorso anno e adesso con l’inizio dei lavori di messa in sicurezza e adeguamento nella storica sede del centro città tutti gli studenti si trasferiranno nella succursale.

L’anno del centenario inizierà col flashmob degli studenti

Domani, venerdì 27 ottobre, inizieranno ufficialmente i festeggiamenti per il centenario della scuola con un simbolico flash mob a piazza Duomo, che vedrà protagonisti più di 1000 studenti. Altri appuntamenti segneranno tutti l’anno scolastico, fino a giugno ma anche oltre. Infatti la giornata conclusiva del programma sarà il primo ottobre del 2024, proprio il giorno in cui nel 1924 iniziarono le attività del liceo. In alcune delle giornate in calendario il Seguenza aprirà le sue porte agli studenti del passato, che incontreranno quelli del presente in una sorta di Open Day dei ricordi.

Alla presentazione delle attività legate alla celebrazione del Centenario della fondazione del liceo erano presenti il sindaco della Città Metropolitana Federico Basile, gli assessori Pietro Currò ed Enzo Caruso, rispettivamente con delega alle Politiche Scolastiche e alla Cultura, Giovanni Pasto in rappresentanza del provveditore agli studi Stello Vadalà.