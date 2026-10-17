Silent Reading Club sta per compiere un anno. Alice Scimone: “Orgogliosa della mia community di lettori” VIDEO

Il 16esimo incontro inaugura il nuovo spazio Come. "Messina ha bisogno di luoghi così"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Il Silent Reading Club ha inaugurato il nuovo spazio Come a Messina. Il sedicesimo incontro per gli amanti della lettura è stata l’occasione per far conoscere la nuova sala studio e coworking realizzata dall’associazione Bios, in collaborazione con l’Università degli Studi di Messina.

Il primo compleanno dell’eventi ideato da Alice Scimone

L’eventi ideato dalla giovane messinese Alice Scimone, psicologa e amante della lettura, sta per compiere un anno. “Il 2 novembre sarà il nostro primo compleanno e sto già pensando ad un evento nuovo per festeggiarlo insieme alla mia community”, racconta Alice. “Ancora dopo 16 incontri mi stupisce la grande partecipazione dei ragazzi. L’idea è nata in maniera molto semplice, con una chiacchierata fra cugine in cameretta e mi emoziona vedere dove siamo arrivati oggi”, aggiunge.

Gli incontri del Silent Reading Club sono stati anche l’occasione per vivere i nuovi spazi di Messina, come il parco Aldo Moro, l’Agorà dello Stretto e oggi il nuovo spazio Come.

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