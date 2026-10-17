Vigilia di Messina – Leonzio, Torrisi: “Se facciamo il Messina sarà facile”

Le parole del tecnico presentando la sesta giornata di Eccellenza, calcio d'inizio al Franco Scoglio domenica 18 ottobre alle ore 15:30

MESSINA – Vigilia della sesta giornata di campionato in Eccellenza che vedrà nel girone B l’Acr Messina 1900 ospitare la Sicula Leonzio. La formazione siracusana viaggia nei bassifondi della classifica con quattro punti in tutto. La partita si disputerà al Franco Scoglio e avrà inizio alle ore 15:30, di seguito le parole del tecnico Alfio Torrisi su come sono andati gli ultimi giorni: “La settimana è andata come tutte, la squadra spinge a mille dal martedì al sabato, curiamo i dettagli. Siamo una squadra affamata che ha voglia di vincere anche le partitelle e le sfide in allenamento. Abbiamo e stiamo cercando ancora di costruire questa mentalità che ti porta a spingere sempre. La questione del primo posto lascia il tempo che trova, l’avversario sappiamo non guarda la classifica ma il nome del club. Quando si affronta il Messina per tutti è sempre un’altra partita, anche l’accoglienza in trasferta sentiamo il rispetto che le altre tifoserie nutrono. Noi abbiamo fatto questi risultati perché abbiamo sempre rispettato l’avversario, ti dà la forza mentale in più di essere concentrato e stare sul prezzo”.

Il momento del campionato: “Nel mese di novembre affronteremo partite che ci daranno tre punti come adesso, non c’è un mese specifico. In questo campionato si possono perdere punti con chiunque, lo abbiamo visto contro la Nebros, siamo rimasti amareggiati ma loro stanno dimostrando di essere una squadra organizzata. I punti si possono perdere e guadagnare con tutti, del mese di ottobre sapevamo che poteva darci qualcosa per proiettarci verso il nostro traguardo e infatti siamo primi. Ma ogni mese ha la sua importanza. Ancora una volta la squadra dimostra maturità e ha bene in mente cosa fare, il destino è nelle nostre mani ogni giorno. Siamo la squadra più forte del campionato e sta crescendo anche nella gestione”.

Nel dettaglio l’avvicinamento alla Leonzio

Su come il Messina affronterà la prossima sfida aggiunge: “Per battere la Leonzio servirà una buona prestazione, loro hanno belle idee e provano a proporre calcio. È una partita non semplice ma può diventarlo se facciamo il Messina. Non deve mancare l’atteggiamento e la ferocia. Questa deve essere una base per fare risultato in tutte le categorie, prima della qualità deve esserci questo. A prescindere dalle categorie e dai trascorsi nel calcio c’è la fase di possesso e quella di non possesso, in quest’ultima bisogna avere la fame di vincere tutti i duelli. Serve l’aspetto emotivo e il nostro atteggiamento in questa fase deve essere quello di un bambino a cui tolgono il giocattolo o un cane a cui tolgono l’osso. Chi vuole fare parte di questo gruppo deve fare così, questo è il percorso che ha dato credibilità alla squadra”.

Sulla situazione dell’infermeria ed eventuali cambi di formazioni in vista dell’andata di Coppa di mercoledì conclude: “L’unico impegno importante che ha il Messina è la Leonzio domani, da domenica sera vedremo. Non possiamo fare calcoli ma dobbiamo pensare ai tre punti fondamentali. Quando alla situazione in rosa abbiamo il recupero di Sartore che farà parte del gruppo squadra e della partita. Abbiamo perso Tanasa per una piccola contrattura, dovrebbe essere poca roba ma aspettiamo il risultato degli esami”.