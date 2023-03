Il sindaco: "Sì all'ascolto dei No ponte. Vogliamo capire come gestire i lavori" VIDEO - Tempostretto

Basile: "Io e la sindaca di Villa San Giovanni pronti a confrontarci con il governo per capire come questa grande opera inciderà sul territorio"

di Marco Olivieri, riprese e montaggio di Silvia De Domenico

MESSINA – “Il movimento No ponte vuole un dialogo con me in quanto sindaco? Sono sempre disponibile al confronto con tutti”. Federico Basile rassicura le organizzazioni contrarie all’opera, pur rimanendo schierato dalla parte dei favorevoli. Organizzazioni che chiedono al primo cittadino di essere rappresentate nello loro istanze. Precisa il sindaco: “Il fascicolo del ponte è stato riaperto con grande velocità dal governo e noi dobbiamo essere vigili affinché l’opera che si vuole realizzare contemperi l’esigenza di tutti. I disagi? Quelli riguardano la cantieristica. Noi sappiamo che, entro il 2024, come prevede il decreto, il progetto sarà stilato. E dobbiamo capire come il nuovo, e non il vecchio, progetto potrà incidere sul territorio”.

Osserva Basile: “Le istanze, al di là della posizione contro il ponte, di cittadini e movimenti vanno ascoltate. La città sarà invasa da questa grande opera e io e la sindaca Caminiti di Villa San Giovanni, in sinergia, al di là delle barricate ideologiche, dobbiamo capire come gestire questa situazione così importante. Su questo ci confronteremo con il governo”.

Articoli correlati