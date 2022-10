Il Team Scaletta diventa maggiorenne e si prepara alla A2 VIDEO - Tempostretto

Durante un allenamento al PalaMili abbiamo intervistato la coach Cernuto e la presidente Chiara Tafuri: "Obiettivo salvezza"

MESSINA – Il Team Scaletta, società di calcio a 5, si appresta a partecipare al terzo campionato nazionale consecutivo di Serie A2. Lo scorso anno una salvezza sofferta, presidente e coach sperano che questa possa essere la stagione in cui la squadra possa esprimere il proprio potenziale e giocare un campionato tranquillo. Primo impegno ufficiale il 16 ottobre contro il Royal Lamezia Terme in casa.

Per le bianco-azzurre messinesi sarà il 18° anno di attività. “L’avventura del Team Scaletta inizia per gioco – ci racconta il presidente Chiara Tafuri – ad ottobre 2004. Organizzammo una partita e un genitore venuto ad assistere, vista la passione mostrata in campo, diede il suggerimento di creare una società”. Dopo tanti anni, passando dai campionati provinciali e poi regionali, il Team Scaletta ha compiuto la sua scalata dalla Serie D all’A2. “Il bello è che chi arriva al Team Scaletta non lascia più la società” ha aggiunto Chiara Tafuri, che ne è la prova vivente: da giocatrice è diventata dirigente e adesso presiede la squadra.

Impegnata nel girone D la squadra giocherà le partite casalinghe al PalaMili. Nel girone ci saranno 7 squadre pugliesi, la coach Ivana Cernuto sull’argomento ha detto: “Il futsal pugliese ha una buona tradizione e non sarà facile affrontarle. Riguardo al nostro gioco, nel tempo ho imparato che, dobbiamo essere più propositivi”. Due i derby per le messinesi contro il Futsal Ragusa e la compagine oltre lo Stretto Reggio Sporting Club.

Un campionato che potrebbe essere più complicato rispetto al precedente. Riguardo il tasso tecnico delle avversarie, come ha spiegato la coach, ma anche sotto il punto di vista economico. Le trasferte pugliesi infatti, ci confida il presidente, sono più complicate da effettuare sia per arrivare fisicamente in Puglia ed anche perché bisognerà pernottare. Tra atlete e staff nel Team Scaletta molti hanno un proprio lavoro o studiano e quindi bisogna incastrare gli impegni di tutti per onorare al meglio il campionato.

Staff e squadra 2022/2023

Presidente: Chiara Tafuri.

Vice presidente: Salvatore Micalizzi.

Team Manager: Tiziana Fiorentino.

Allenatore Serie A2: Ivana Cernuto.

Allenatore Serie D: Alessandro Aloisi.

Responsabile Under 15: Claudia La Falce.

Portieri: Virginia Crimi, Alessa Scordo, Milena Arrigo.

Difensori: Laura Oliva, Ylenia Luttino, Flavia Firrincieli, Elisa Segreto, Claudia La Falce, Denise La Falce (anche laterale).

Laterale: Antonella Casale, Marta Marchetta, Martina De Gaetano, Elisa Pensabene, Rosaria Cusumano, Eleonora Autano, Carolina Marguccio, Francesca Lo Presti, Chiara Montilla, Veronica Freni.

Pivot: Pepi Cucinotta, Giusy Musumeci, Francesca Bertino, Giulia Rizzo.

Calendario Team Scaletta

Oltre al Team Scaletta nel girone D di Serie A2 anche Città di Taranto, Futsal Ragusa, Levante Caprarica, New Team Noci, Nox Molfetta, Reggio Sporting Club, Royal Team Lamezia, Segato, Soccer Altamura, Virtus Cap San Michele e Woman Futsal Club. Di seguito il calendario del Team Scaletta, in grassetto le sfide in casa. Tra parentesi la data della gara di ritorno a campo invertito:

1ª giornata Royal Team Lamezia, 16 ottobre 2022 (22 gennaio 2023)

2ª giornata Nox Molfetta, 23 ottobre 2022 (29 gennaio 2023)

3ª giornata Grottaglie, 30 ottobre 2022 (5 febbraio 2023)

4ª giornata Soccer Altamura, 6 novembre 2022 (19 febbraio 2023)

5ª giornata Futsal Ragusa, 13 novembre 2022 (26 febbraio 2023)

6ª giornata Città Di Taranto, 27 novembre 2022 (12 marzo 2023)

7ª giornata Virtus San Michele, 4 dicembre 2022 (19 marzo 2023)

8ª giornata Reggio Sporting Club, 11 dicembre 2022 (26 marzo 2023)

9ª giornata New Team Noci, 18 dicembre 2022 (16 aprile 2023)

10ª giornata Levante Caprarica, 8 gennaio 2023 (23 aprile 2023)

11ª giornata Segato, 15 gennaio 2023 (30 aprile 2023)

