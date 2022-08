Team Scaletta, esordio in casa il 16 ottobre contro Royal Lamezia - Tempostretto

Definito il calendario delle biancazzurre nella prossima Serie A2 femminile di calcio a 5. Derby contro Reggio Calabria e Ragusa nel corso della stagione

SCALETTA – Pubblicati i calendari dei gironi in Serie A2 di calcio a 5 femminile, nel girone D dove milita il Team Scaletta saranno presenti ben 7 società pugliesi. L’esordio per le calcettiste allenate da Ivana Cernuto è in programma il 16 ottobre, in casa al PalaMili, contro la Royal Lamezia.

Nel calendario previste due soste importanti, quella natalizia con ultima giornata del 2022 il 18 dicembre (e ripresa l’8 gennaio) e quella di aprile con pausa tra l’ottava e la nona giornata dal 26 marzo al 16 aprile, per la Pasqua e per permettere le final-eight di Coppa Italia.

Derby contro Ragusa e Reggio Calabria

Nel girone D saranno due le siciliane Ragusa (neopromossa) e Scaletta appunto, a cui si aggiungono 7 pugliesi e a chiudere il contro diverse squadre calabresi. Tra queste la Reggio Sporting Club che le ragazze del presidente Tafuri incontreranno l’11 dicembre in trasferta e poi il 26 marzo dell’anno prossimo in casa. Mentre più vicino sarà il derby siciliano con il Futsal Ragusa che farà visita alle messinesi il 13 novembre e nel girone di ritorno il Team Scaletta giocherà contro loro in trasferta a fine febbraio 2023.

La stagione si chiuderà il 30 aprile, per il Team Scaletta sarà un’ultima partita in casa contro le calabresi del Segato prima conoscere il proprio destino e se quindi la squadra jonica giocherà i playoff i playout o sarà salva direttamente senza ulteriori indugi. Non ci saranno giorni di riposo, come era previsto in precedenza, a causa del ritiro dal campionato della società Flacco Venosa che ha fatto scendere ad un numero pari le società iscritte nel girone D.

Cernuto: “Calendario impegnativo”

Sul calendario si è espressa l’allenatrice della compagine messinese: “Il calendario è abbastanza impegnativo, soprattutto dal punto di vista logistico con le 7 trasferte in Puglia. Sono contenta – dice il tecnico Ivana Cernuto – di incontrare subito la Royal Lamezia, che reputo una delle favorite alla vittoria finale, sarà subito un test importante. L’ultima in casa sarà importante ma è così lontana che è difficile pensarci, spero di arrivarci in maniera più serena rispetto alla stagione appena conclusa.

La pausa di Pasqua non mi fa impazzire, ci si ferma per un periodo abbastanza lungo e nel momento clou, mischia un po’ le carte ma in ogni cosa c’è sempre un rovescio della medaglia, ad esempio nella stagione appena passata è stata fondamentale per noi questa pausa, abbiamo ricaricato le pile per fare poi i punti necessari alla salvezza. Lo scorso anno speravamo in una salvezza più serena e resta il nostro obiettivo – conclude l’allenatrice del Team Scaletta – abbiamo cercato di creare un’ossatura in grado di regalarci soddisfazioni”.