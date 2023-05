Il Team Scaletta festeggia la salvezza. "Emozione e orgoglio" VIDEO - Tempostretto

Chiude il suo campionato al PalaMili il Team Scaletta. Le voci di dirigenti, allenatore e calcettiste che l'anno prossimo giocheranno la quarta stagione in Serie A2

MESSINA – Ultima giornata di stagione regolare per il Team Scaletta che era già salvo ma ha festeggiato “abbracciato” dal proprio pubblico il traguardo raggiunto. È arrivata la sconfitta per 3-0 contro Segato, che aveva bisogno di punti per accedere ai playoff, ma al PalaMili si è celebrata la terza salvezza consecutiva e di conseguenza il prossimo anno la squadra vivrà quello che è il quarto campionato consecutivo in Serie A2 nazionale di calcio a 5 femminile.

La stagione del Team Scaletta ha visto la squadra del presidente Chiara Tafuri protagonista in un grande girone di andata dove ha raccolto 12 punti frutto delle quattro vittorie totali, record per la formazione messinese. Nel ritorno è calato un po’ il rendimento e si è cercato di gestire il vantaggio, due pareggi al ritorno in trasferta e la vittoria contro il Team Noci, fondamentale in ottica salvezza, hanno evitato che la formazione jonica disputasse i playout.

Le protagoniste della stagione

Diversi innesti, come ricordato anche dalla Team Manager Tiziana Fiorentino e dall’esperto portiere Milena Arrigo, in una squadra che ha chiuso con ottimi numeri. De Gaetano e Pensabene tra le più utilizzate, la pivot numero 18 biancazzurra è anche la capocannoniere della squadra con 15 reti segnati, segue Musumeci con 10 anche lei arrivata quest’anno in riva allo Stretto, a seguire con quattro Cusumano e Pensabene. Quest’ultima è prima nella classifica degli assist con 7, in questa speciale classifica segue De Gaetano con cinque e sul podio Marchetta che ne ha serviti alle compagne 4. Sicuramente da loro dovrà ripartire il Team Scaletta nella prossima stagione.

Team Scaletta – Segato 0-3

Buon avvio del Team Scaletta che con uno schema messo in atto sul calcio d’inizio per poco non trova il vantaggio. La partita è equilibrata nei primi minuti ma al 4’ arriva il gol ospite con Linza. Segato ha ancora un’occasione due minuti dopo con Foti su cui è attenta la difesa locale. Seguono poi diverse occasioni per il Team Scaletta: la prima con la conclusione di De Gaetano parata, poi ci provano Cusumano e nuovamente De Gaetano e più avanti molto attiva anche Marchetta nell’area avversaria.

Segato vuol indirizzare ancor di più la pratica e si affida al portiere di movimento nei minuti finali, Dominici va vicina al raddoppio, la sua conclusione è deviata da Arrigo sul palo al 18′, ma poco dopo l’estremo difensore del Team Scaletta non può opporsi alla gran giocata e alla conclusione sotto al sette di Foti. Negli ultimi novanta secondi coach Cernuto opta per il portiere di movimento, ma la superiorità numerica non funziona e anzi Segato fallisce tra volte la conclusione a porta vuota dalla sua metà.

Nel secondo tempo il Team Scaletta deve rimontare uno svantaggio di 0-2 e coach Cernuto opta ancora per il power play togliendo Arrigo e facendo vestire a Musumeci il ruolo di portiere di movimento, questa volta Segato però non sbaglia e su un’azione infruttuosa di Messina il portiere Cacciola col suo rilancio segna il terzo gol ospite. Nel finale a risultato acquisito per raggiungere i playoff il Segato gestisce e lascia sfogare il Team Scaletta che si espone ogni tanto ai contropiedi ospiti. Il Team Scaletta fa ruotare molte giocatrici in campo e sfiora anche la rete della bandiera a pochi secondi dallo scadere, superato il portiere a togliere la gioia della rete alle locali ci pensa il salvataggio sulla linea di Linza. La partita termina 0-3 per Segato.

